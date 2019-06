In piazza per il lavoro: non è escluso lo sciopero generale

Cgil, Cisl e Uil in piazza a Roma per il rinnovo dei contratti e assunzioni nella pubblica amministrazione. Landini non esclude lo sciopero generale in autunno. Fa discutere uno striscione Uil raffigurante Salvini e Di Maio, rimosso nei pressi del Pincio. Il sindacato afferma: fermato dalla Digos perché sui vicepremier. Era "lesivo del decoro", risponde la Questura. Salvini replica: faccio guerra alle mafie non agli striscioni. Di Maio: mai ne chiederei la rimozione. A Roma sfila anche il Gay Pride. "Siamo 700 mila", dicono gli organizzatori. Le famiglie arcobaleno lamentano: il governo vuole cancellarci.