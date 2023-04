DATI ISTAT In Riviera turismo a gonfie vele. A inizio anno arrivi più che raddoppiati

Tra gennaio e febbraio a Rimini più che raddoppiati gli arrivi rispetto al 2022. Bene anche le presenze, ovvero i pernottamenti, +52%. I dati provvisori dell'Istat confermano un eccezionale inizio d'anno trainato dagli evento e dal calendario fieristico-congressuale. E dopo l'ottimo “andamento percepito” di Pasqua, si pensa ai ponti primaverili e al cartellone estivo, con oltre 150 manifestazioni, tra conferme e novità. Dalla Notte Rosa alla festa del gusto Al Meni con Massimo Bottura. Tanta musica con la data zero del tour di Vasco Rossi e il primo festival dedicato alla Gen-Z. Cultura e spettacolo con la Terrazza della Dolce Vita e non manca un po' di movimento con Sport Dance.

Tutti gli appuntamenti in programma si trovano nel vademecum “Cose da fare 2023”. La “vacanza esperienziale” infatti, secondo il sindaco Sadegholvaad, è la formula vincente del turismo.

Riccione non è da meno, anzi fa ancora meglio. Rispetto all'inizio del 2022, +114% di turisti e +63% di pernottamenti ed è l’unica località della costa riminese ad avere il segno più rispetto al 2019. “Investimenti e lavoro danno risultati – si compiace la sindaca Angelini – ora dobbiamo puntare sul mercato estero e tornare a essere la prima destinazione per i Paesi di lingua tedesca”.

