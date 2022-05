ACQUA “In Romagna serve una nuova Ridracoli per non rimanere a secco”

In un'intervista al Resto del Carlino, il sindaco di Bagno di Romagna, Marco Baccini, tira le somme dopo il convegno riminese organizzato da Romagna Acque. Nonostante il fondamentale apporto della diga di Ridracoli, la Romagna è sempre più di fronte al problema di rifornimento idrico. Servono dunque “decisioni importanti – afferma il sindaco –, guardando almeno i prossimi 30/40 anni”. I primi segnali di criticità si sono già intravvisti negli anni passati, sottolinea Baccini. Occorre quindi adottare con urgenza scelte strategiche per il futuro. “Ci sono già degli studi per la creazione di due piccoli invasi nella zona di Premilcuore, Tredozio, Rocca San Casciano, e un nuovo invaso, gemello a quello di Ridracoli, nella Valle di Pietrapazza nell'alta Val Bidente di Bagno”, annuncia il sindaco, evidenziando come un nuovo apporto di acqua sia fondamentale a fronte di una diminuzione percentuale della disponibilità della risorsa causata dai cambiamenti climatici. Accantonata invece l'idea dell'invaso in zona Mandrioli a causa di criticità geologiche. In attesa delle “scelte strategiche”, il sindaco Baccini rileva come si debba lavorare sul miglioramento dei sistemi acquedottistici per diminuire sprechi e perdite di una risorsa fondamentale come l'acqua.

