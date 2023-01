In sella ad una moto per aiutare gli animali: prende forma il sogno del pilota Giacomo Lucchetti Il 18 gennaio partirà la raccolta fondi per realizzare il progetto "Cuori in Corsa"

Il sogno del pilota pesarese Giacomo Lucchetti sta diventando realtà: creare un'organizzazione per aiutare animali in tutta Italia, guardando proprio al mondo dei motori. Si chiama “Cuori in Corsa” il progetto presentato a Villa Miralfiore a Pesaro. "Il nostro obiettivo - spiega - è riuscire a creare il primo racing team animalista del Paese".

Lucchetti chiede il supporto di tutti: mercoledì 18 gennaio, infatti, partirà tramite la piattaforma Eppela una raccolta fondi per realizzare l'idea. Il link sarà reso disponibile sul sito del progetto. Tante le missioni già compiute da Lucchetti e dalla sua cagnolina Juliet. "Finora - spiega Lucchetti - ho utilizzato un furgoncino del 1994, però non ci sono più le condizioni per operare bene".

E' necessario, infatti, acquistare un nuovo mezzo insieme a strumenti per le campagne di sensibilizzazione e per la raccolta alimentare, fino a una nuova moto. Perché l'attività sportiva resta centrale: si punta a sensibilizzare gli appassionati di moto e proporre, nei circuiti, iniziative dedicate agli animali.

Nel servizio l'intervista al pilota e animalista Giacomo Lucchetti

