In spiaggia per abbronzarsi: violazione che non è sfuggita al drone della Polizia Locale

Si sono alzati ieri in volo, e lo faranno anche nei prossimi giorni, due droni pilotati dagli operatori della Polizia Locale riminese, che dall'alto hanno setacciato parchi e spiagge per segnalare in tempo reale agli agenti operanti a terra le persone che si trovavano illecitamente sulla spiaggia e nei parchi pubblici.

Il risultato lo potete vedere anche su youtube, nel canale del Comune di Rimini

Intanto, nei 3 giorni che vanno da martedì 14, a giovedì 16 aprile, la Polizia Locale ha fermato in tutto 1204 persone; 910 in tutto le autocertificazioni acquisite e 953 le attività commerciali controllate.

Le sanzioni amministrative fatte in 3 giorni, sono in tutto 6. Alcune persone sono trovate ancora a passeggio o a prendere il sole in spiaggia, altre invece pizzicati molto lontano da casa per fare la spesa.