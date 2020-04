In tutta la Romagna appena 37 casi in più. Focus su Rimini, Venturi: "Scovati positivi a Cattolica e Coriano"

Preoccupa il nuovo focolaio di coronavirus nel reparto di geriatria all'ospedale di Rimini, dove 8 pazienti e 6 operatori sanitari risultano contagiati. L'Asl ha provveduto a isolare i pazienti. Ne ha parlato anche il commissario per l'emergenza Sergio Venturi: “Può capitare – ha detto – ma la situazione possiamo definirla sotto controllo, è appena avvenuta e vi terremo informati. Se un anziano senza sintomi Covid – fa poi l'esempio pratico – magari col femore rotto, va in ortopedia, non si pensa che sia necessariamente portatore di virus”. Sempre su Rimini, che ha accusato qualche contagio in più negli ultimi due giorni, ha fatto alcune precisazioni. In totale oggi in Regione si contano 23.970 casi, 247 in più, 34 i decessi, in grande diminuzione, oltre 3.300 in totale.

In tutta la Romagna appena 37 casi in più, Venturi si è complimentato per i numeri a una cifra quasi ovunque, 7 in più a Ravenna, +9 a Forlì, +5 a Cesena, Rimini 16 in più di ieri, 1.927 in totale. E per fermare i contagi tra le mura domestiche, che continuano a rimanere il luogo dove maggiormente ci si infetta, l'Emilia Romagna rafforza le linee guida già indicate attraverso un nuovo documento dove si ribadiscono i tre punti cardine da seguire: tempestività della diagnosi, isolamento stretto in strutture di accoglienza alternative al domicilio, e veloce conferma diagnostica della guarigione.

Scendono ancora, e di 10 unità da ieri, i pazienti ricoverati in terapia intensiva nelle Marche, oggi 61, su 766 ricoverati, 32 in meno. Sono 27 in più i casi di contagio a Pesaro Urbino, giunti ormai a 2.401. 1.785 quelli di Ancona, 17 più di ieri, mentre Macerata ne conta 20 di più, arrivando a 976.

Nel video l'intervento di Sergio Venturi, commissario per l'emergenza Emilia Romagna