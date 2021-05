In Unione Europea -39% di casi da coronavirus da metà aprile: il 17% della popolazione adulta è immunizzato

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

La situazione Covid migliora in tutta l'Unione Europea. In Italia Draghi plaude alla campagna vaccinale. Da metà aprile il numero dei casi è diminuito del 39% nell'Unione, dove il 40% della popolazione adulta ha ricevuto almeno una dose di vaccino, e il 17% è completamente immunizzato. I dati arrivano dalla commissaria per la Salute Kyriakides, che invita a non abbassare la guardia. Anche il presidente Mario Draghi saluta con soddisfazione gli ultimi numeri. Se la situazione pandemica migliora ancora, ha aggiunto, non ci sarà più bisogno di decreti sostegno, comunque anche l'ultimo è stato appena approvato. Si mantiene contenuto l'incremento odierno (+5.741, su 251.037 tamponi), e continua il calo degli indicatori ospedalieri, quasi cento in meno le terapie intensive (1.544, -99; 10.383 reparti Covid, -635); 164 le vittime (124.810). In Emilia Romagna l'incidenza dei nuovi positivi (464) rispetto ai tamponi (21.699) si mantiene bassa al 2,1%. Terapie intensive e ricoverati in calo, (137 terapie intensive, -8) (887 reparti Covid, -50). 6 i decessi, uno a Rimini (un uomo di 81 anni), dove i casi in più sono 53 (20 sintomatici).

Nel video gli interventi di Mario Draghi, presidente del Consiglio