Inaugurata "La città delle donne", al taglio del nastro la Principessa Beatrice di Borbone

A Caserta inaugurato il primo festival internazionale “La città delle donne”, proprio dove fu sancita per la prima volta la parità giuridica tra donne e uomini. La splendida Reggia di Caserta, la maggiore residenza reale al mondo, con le sue 1.200 stanze, voluta da Carlo di Borbone, su progetto di Luigi Vanvitelli, ospita la manifestazione che vuole essere insieme omaggio, celebrazione e monito, per le donne e fatta dalle donne. In un luogo simbolico, per quanto accadde oltre due secoli fa, spiega il promotore del festival. Anche Sua Altezza Reale la Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie al taglio del nastro, per tenere vivo il legame col passato. A Caserta, fino a domenica, convergeranno alcune tra le più grandi testimonial ed eccellenze di ogni settore: scrittrici, giornaliste, docenti, artiste, ma anche content creator e protagoniste della comunicazione digitale.

Nel video le interviste a Giuseppe Menniti, presidente Fondazione Orizzonti; Sua Altezza Reale Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie





