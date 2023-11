RIMINI Inaugurata la rotonda "Lucio Battisti", la moglie: "Qui si sentiva a casa. Era amico dei riminesi" Sadegholvaad ricorda il legame profondo del grande cantautore con la Città.

“Non è solo un omaggio all'immensità dell'artista ma all'amore di Lucio Battisti e di sua moglie Grazia Letizia Veronese nei confronti di Rimini”. Con queste parole Jamil Sadegholvaad ricorda il legame profondo del grande cantautore con la Città. La barca ormeggiata a San Giuliano - che la moglie definisce “barchino”- il surf, le passeggiate, amicizie sincere.

“Qui Battisti si sentiva Lucio ancor prima che il grande cantante”, dice il sindaco. Grazia Letizia Veronese conferma: "Era il posto in cui si sentiva a casa". La storia di Battisti s'intreccia con Rimini ad agosto del 1970, quando dall’Altromondo Studios parte la sua tournée con la mitica Formula 3. Da quel giorno Rimini diventa la sua seconda città che, a 25 anni dalla morte, torna a riabbracciarlo.

Uno dei suoi luoghi più iconici, la rotonda di Marina Centro antistante Piazzale Fellini, da oggi è la rotonda Lucio Battisti, “il regalo più bello che Rimini e tutta la sua comunità poteva fargli” – commenta il primo cittadino: “Lucio ha avuto proprio con questi luoghi, anche con questa rotonda che abbiamo a lui intitolato, un rapporto speciale. Era il posto in cui veniva a camminare, per certi versi il suo buen retiro, dove - come ha detto la moglie - si sentiva a casa e mai disturbato dai riminesi, con i quali aveva un rapporto di amicizia”.

E ai tanti fan di Battisti, giunti a Rimini anche da Roma, non resta che cantare le sue canzoni. Proprio lì, davanti alla targa che porta il suo nome.

Monica Fabbri

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: