Inaugurata panchina rossa al carcere di Rimini

L'inaugurazione della panchina rossa a Rimini

Anche in un carcere maschile, dove aumentano sempre più le persone detenute per maltrattamenti contro mogli, fidanzate o figlie, si può essere impegnati in una riflessione sulla violenza contro le donne. “E adesso - ancora di più”. L'inaugurazione della panchina rossa nella Casa Circondariale di Rimini assume, quindi, un valore ancor più forte, come emerge dalle parole della direttrice dei “Casetti” Palma Mercurio.

Un momento sentito, a circa un mese dalla giornata internazionale che ha fotografato un quadro con ben poche luci. La panchina rossa – realizzata dai detenuti – rappresenta un simbolo, un ricordo, un monito. Ci parla delle vittime e parla ai carnefici, chiede a tutti noi di sederci in quel posto vuoto, a tenere alta l'attenzione, a non sottovalutare.

Parla ai giovani e alle giovani, incoraggiandoli al cambiamento, ad opporsi e dire no. E a chi vive situazioni di violenza, dice “non sei sola”, “chiedi aiuto”. “La polizia penitenziaria rispetto alle altre forze dell'ordine ha una naturale vocazione rieducativa”, afferma il Comandante Aurelia Panzeca.

“L'intento di divulgare la cultura della non violenza la sentiamo particolarmente viva”. Poi, il pensiero va ad una vittima: “Mesi fa, la sorella di un nostro carissimo collega è stata uccisa violentemente dal marito a La Spezia. Si chiamava Tiziana Vinci. A lei, in particolar modo, la panchina è dedicata”.







