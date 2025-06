INCLUSIONE Inaugurata "Spiaggia libera tutti" La prima spiaggia completamente accessibile di Rimini per garantire un’esperienza balneare piacevole, autonoma e sicura alle persone con disabilità

Taglio del nastro per “Spiaggia Libera Tutti”, la prima spiaggia completamente accessibile di Rimini per garantire un’esperienza balneare piacevole, autonoma e sicura alle persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive. Servizi specializzati, ausili per la balneazione, personale qualificato. Il progetto, oggi arrivato a compimento, è stato promosso dal Comune di Rimini e realizzato insieme a un’ampia rete di partner tra cui la Cooperativa Amici di Gigi, InOpera Cooperativa Sociale, Service Web, RiminUp, il Club Nautico di Rimini e la Cooperativa Bagnini Rimini Sud.

“E' un progetto di comunità – dichiara il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – di tutta Rimini e della volontà di considerarsi persone che si prendono cura degli altri. Questa è una spiaggia che non vuole essere un recinto, ma un luogo dove tutti e tutte possono venire per godersi la nostra spiaggia e il nostro mare. Da oggi penso che Rimini possa definirsi più bella e migliore”.

Aperta tutti i giorni, dalle 7,30 alle 19,30, “Spiaggia Libera Tutti” offre non solo un’ampia gamma di servizi pensati per un’esperienza piacevole e inclusiva, ma anche attività gratuite tra cui ginnastica dolce, laboratori creativi, giochi sensoriali, teatro, musica, pittura e momenti di relax.

Toccanti le parole del Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi che ha impartito la benedizione alla struttura: “Il Signore è venuto al mondo e si è unito alla natura umana in tutte le sue forme e quindi è anche qui, per creare non soltanto inclusione, ma anche per creare fraternità e amicizia”.

