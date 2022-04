Inaugurato il 1° SEC Solar Exhibition and Conference: nuovo evento dedicato esclusivamente all’energia solare e alle sue filiere

Tre giorni di scambio B2B per riflettere sul tema del caro-energia e offrire una risposta rapida alla diversificazione delle fonti energetiche sul mercato italiano per aziende e Pubbliche Amministrazioni. SEC Solar Exhibition and Conference, la prima edizione del market place di Italian Exhibition Group, è tutto questo e molto di più. Occhi puntati sul solare fotovoltaico, in contemporanea con il ForumTech 2022 di ITALIA SOLARE.

Dagli impianti su scuole o edifici pubblici alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici delle flotte aziendali, dal fotovoltaico per l’industria all’agrivoltaico: focus sulle soluzioni ad hoc per abbattere il costo della bolletta energetica e aumentare al contempo la diversificazione della produzione di energia, per non ricorrere a fonti fossili. Transizione verso il solare a cui Rimini guarda con crescente interesse.

Nel video le interviste a Lorenzo Cagnoni, Presidente Italian Exhibition Group Spa e Anna Montini, Assessore all'Ambiente Comune di Rimini.