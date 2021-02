CRISI DI GOVERNO Incarico a Draghi: nel pomeriggio il via alle consultazioni Avrebbe in mente un esecutivo di tecnici di alto profilo

Incarico a Draghi: nel pomeriggio il via alle consultazioni.

Nel pomeriggio al via alla Camera le consultazioni del presidente incaricato Mario Draghi. Potrebbero durare un paio di giorni e in seguito Draghi potrebbe avere contatti con le forze sociali ad un tavolo di concertazione, una volta formato il governo. Per l'ex presidente Bce un programma dettato dalle emergenze del Paese, la sfida è il rilancio dell'economia e l'uscita dalla pandemia. Dal Quirinale carta bianca per la formazione del governo. Avrebbe in mente un esecutivo di tecnici di alto profilo, ma è fortissimo il pressing dei partiti della ex maggioranza per un CdM tecnico-politico, sul modello Ciampi. Sarà comunque l'ex governatore a valutare quale la formula in grado di garantirgli la maggioranza più ampia e unitaria.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Sul fronte politico tensioni nel M5s dove non si esclude il voto sulla piattaforma Rousseau. Per Zingaretti, Draghi può portare l'Italia fuori dall'incertezza. Poi gli alleati del precedente governo convengono su una comune disponibilità per una prospettiva politica unitaria. Nel centrodestra, Meloni offre l'astensione di FdI in cambio dell'unità. Salvini indica il voto come via maestra, ma non chiude. In Fi molti tentati dal sostegno a Draghi.

I più letti della settimana: