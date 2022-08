Incedente nella notte a Vergiano, il 40enne non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta il 40enne che nella notte di venerdì ha perso il controllo della proprio moto a Vergiano, nel Riminese. Poco prima delle 5 stava viaggiando su via Marecchiese all'altezza del “Borgo dei Ciliegi” quando, per cause ancora da accertare, è rovinato a terra. I sanitari del 118, giunti sul posto, ne hanno disposto il trasferimento in codice di massima gravità all'ospedale “Bufalini” di Cesena. Troppo ingenti però i traumi riportati. La Polizia locale dovrà ora ricostruire la dinamica dell'incidente mortale.