Incendi: in Emilia-Romagna scatta il divieto assoluto di accendere fuochi nelle aree forestali.

Da lunedì 5 scatta in tutta l'Emilia-Romagna lo “stato di grave pericolosità” per il rischio di incendi boschivi, che proseguirà almeno fino alla mezzanotte di domenica 18. Il provvedimento è stato emanato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, d'intesa con la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco e il Comando Regione Carabinieri Forestale. Stabilito il divieto assoluto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producano fiamme, scintille o braci, all'interno delle aree forestali. Vietati anche gli abbruciamenti di residui vegetali e delle stoppie. Inasprite le sanzioni, che arrivano fino a 10.000 euro. Sotto il profilo penale è prevista la reclusione da 4 a 10 anni, se l'incendio è doloso. Se l'atto è solo colposo, per negligenza, imprudenza o imperizia, si può essere condannati a risarcire i danni. Solo negli ultimi sette giorni sono stati registrati 68 incendi, alcuni superiori all'ettaro, con interventi dell'elicottero (in provincia di Bologna) e dei Canadair (in provincia di Rimini).

