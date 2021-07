Incendi in Sardegna: decretato lo stato di emergenza

Pesante il bilancio del vasto incendio scoppiato in provincia di Oristano e non ancora domato: quasi 1.500 persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio bruciati e case e aziende danneggiate. La Sardegna, che sta bruciando da 60 ore, decreta lo stato di emergenza. Mentre la protezione civile dell'isola lancia un 'pre-allarme'. Codice arancione, ma con attenzione rinforzata, dalla Gallura al Campidano di Cagliari sino al Sulcis.

Incendi anche in Sicilia: tre Canadair e un elicottero sono in azione ad Erice per un vasto incendio che sta divorando il verde del demanio, sul lato Nord della montagna.

