Incendi in Sardegna, WWF contro la negligenza dell'uomo: "Non chiamatela calamità"

Bloccati per ora gli incendi che in Sardegna hanno divampato in questi giorni. L'intervento dell'antincendio è stato fondamentale per impedire che le fiamme potessero nuovamente propagarsi nella notte, quando alcuni piccoli focolai si sono riaccesi nella zona di Porto Alabe, senza però creare particolari danni. In una nota il WWF si è scagliato contro la negligenza dell'uomo nella salvaguardia dell'ambiente: "Non chiamatele calamità - si legge nella nota - assenza di cura e manutenzione del territorio e crisi climatica sono alla base del disastro". Intanto il Presidente della Regione Christian Solinas si è riunito col comitato operativo regionale per discutere i ristori da destinare a chi è stato danneggiato dagli incendi, cercando di accelerare il più possibile i tempi.