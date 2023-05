Incendio a Forlì: madre e figlie intossicate dal fumo

Alle 3 di questa notte è divampato un incendio nel sottotetto di un'abitazione di via Veclezio, a Forlì. Madre e due figlie, intossicate dal fumo e dal monossido di carbonio, sono state soccorse dai Vigili del fuoco e affidate al personale sanitario che le hanno trasportate in ospedale per le cure iperbariche. Sul posto sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della copertura.

Nell'immobile, a quanto appreso, non vi sono segni evidenti delle fiamme tuttavia, qualcosa deve avere preso fuoco e, a lenta combustione, ha generato del fumo che ha intossicato le tre persone. Sul posto oltre ai pompieri - che hanno usato 15 bombole di ossigeno per operare nella struttura invasa dal fumo - sono intervenuti anche i sanitari del 118.