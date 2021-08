CRONACA Incendio a Masrola, in fumo un'area di quattro ettari

Incendio a Masrola, in fumo un'area di quattro ettari.

Ai Vigili del fuoco sono occorse diverse ore per domare l'incendio scoppiato ieri pomeriggio nell'entroterra riminese. Le squadre di Rimini e Forlì-Cesena, assieme ai volontari della protezione civile e di Altavalmarecchia Soccorso si sono precipitati nella zona di Masrola, nel comune di Poggio Torriana, dove le fiamme, alimentate dal vento, avevano iniziato a divorare una macchia di vegetazione. L'incendio, divampato in una zona impervia, è stato messo sotto controllo dopo tre ore di intervento. Al termine delle operazioni le fiamme hanno coinvolto un'area di circa quattro ettari. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri Forestali per accertare la natura del rogo.

