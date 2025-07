Incendio a Mondaino: bruciano sei ettari di vegetazione e rotoballe di fieno

Il video dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio di vegetazione ha interessato ieri un’area agricola nel comune di Mondaino, in provincia di Rimini. Le fiamme, divampate intorno alle ore 13:00, hanno distrutto circa sei ettari di terreno e coinvolto alcune rotoballe di fieno appartenenti a un allevamento situato nella zona.

L’intervento ha richiesto l’impegno di diverse squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Cattolica, Rimini e Ravenna, quest’ultima con la propria unità specializzata nell’antincendio boschivo. A supporto sono intervenute anche due squadre della Protezione Civile, impegnate nelle operazioni di spegnimento e bonifica dell’area colpita.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri Forestali per i rilievi e gli accertamenti di competenza. Ancora da chiarire le cause dell’incendio.