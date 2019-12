ROTOBALLE Incendio a Pennabilli, operazioni lungo 24 ore dei Vigili del Fuoco

Incendio a Pennabilli, operazioni lungo 24 ore dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco di Rimini sono interventi ieri a Pennabilli, località Miratoio, per un incendio a trecentocinquanta rotoballe accatastate all’interno di un capannone. Operazioni di spegnimento protratte a lungo per la difficoltà di estinguere le braci presenti all'interno delle rotoballe. Impiegate due autobotti e due autopompa serbatoio, con venti unità che si sono avvicendate h 24, fino ad oggi. Il capannone presenta importanti lesioni strutturali e l'azione dei Vigili del Fuoco ha scongiurato un possibile crollo. Eliminato il pericolo immediato, l'intervento è in fase conclusiva.



Foto Gallery Le immagini dell'intervento dei Vigili del Fuoco

I più letti della settimana: