Incendio a Raibano, area sequestrata dalla Procura: indagini a tutto campo.

La Procura di Rimini ha disposto il sequestro dell’area coinvolta nell’incendio divampato nei giorni scorsi presso l’impianto di selezione rifiuti di Hera Ambiente a Raibano, nel comune di Coriano. I sigilli sono stati apposti lunedì mattina dai Vigili del Fuoco, su incarico dell’autorità giudiziaria.

Le indagini, condotte dai Carabinieri, sono a 360 gradi: al vaglio le immagini di videosorveglianza per stabilire se l’origine del rogo sia dolosa, frutto di negligenza gestionale o dovuta a un evento accidentale come la fermentazione dei materiali o l’innesco tramite vetri.

Nonostante l’incendio, l’impianto è rimasto operativo e la raccolta rifiuti non ha subito interruzioni. I primi monitoraggi condotti da Arpae e dai Comuni di Coriano e Riccione hanno escluso rischi per la salute pubblica: non sono stati rilevati sversamenti né sostanze pericolose come diossine, furani o composti organici volatili. Si attende ora la relazione tecnica ufficiale dei Vigili del Fuoco per fare piena luce sulle cause dell’incendio.

