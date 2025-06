Incendio a Raibano, la Procura apre un’inchiesta

La Procura della Repubblica di Rimini ha aperto un fascicolo di indagine per fare luce sull'incendio divampato nel pomeriggio di domenica 2 giugno all'esterno dell’impianto di selezione dei rifiuti di Hera Ambiente a Coriano, nella zona di Raibano. Il rogo, sviluppatosi nell’area adibita allo stoccaggio dei rifiuti, ha generato un’alta colonna di fumo visibile lungo tutto il litorale romagnolo, da nord a sud.

I carabinieri di Riccione, intervenuti sul posto, hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza e posto sotto sequestro la zona interessata dalle fiamme. Spetterà ora ai Vigili del Fuoco, con indagini tecniche e scientifiche, stabilire con esattezza le cause del rogo.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche se le prime valutazioni fanno pensare a un’origine accidentale. L’impianto Hera di Raibano, dove si trova anche l'inceneritore, non è nuovo a episodi critici: il 22 gennaio 2024 un’esplosione — giudicata non dolosa — provocò tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio di domenica, ma l’episodio ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza dell’impianto e sulle misure di prevenzione adottate nella gestione dei rifiuti.