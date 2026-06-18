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Incendio a Riccione, 35 operai al lavoro per riaprire il casello

L'obiettivo è riaprire l'infrastruttura entro le 6 di domani mattina. L'intervento prevede la rimozione dell'asfalto deteriorato e la posa di circa 800 tonnellate di nuovo conglomerato bituminoso

18 giu 2026
Incendio a Riccione, 35 operai al lavoro per riaprire il casello

Autostrade per l'Italia ha avviato un piano straordinario per consentire la riapertura completa del casello autostradale dell'A14 di Riccione, gravemente danneggiata dall'incendio sviluppatosi dopo il ribaltamento di un'autocisterna carica di gasolio avvenuto nella tarda mattinata di oggi.

Secondo quanto reso noto dal Comune di Riccione, l'obiettivo è riaprire l'infrastruttura entro le 6 di domani mattina. Le fiamme e le elevate temperature generate dall'esplosione del mezzo pesante hanno infatti compromesso in modo significativo la pavimentazione stradale. Oltre alla corsia di uscita in direzione Ancona, risultano danneggiati circa tre quarti del piazzale compreso tra le barriere del casello e gli svincoli autostradali.

Per accelerare il ripristino saranno impiegate due squadre per un totale di 35 operatori, con tre frese, due vibrofinitrici e 25 bilici destinati al trasporto dei materiali. L'intervento prevede la rimozione dell'asfalto deteriorato e la posa di circa 800 tonnellate di nuovo conglomerato bituminoso. L'obiettivo, spiega Autostrade per l'Italia, è quello di "restituire la piena e sicura fruibilità dell'infrastruttura entro le ore 6 del mattino di domani", consentendo così il ritorno alla normale operatività del casello.

Sull'immediata attivazione del cantiere è intervenuta la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, che ha espresso "profonda gratitudine" per la rapidità della risposta, ringraziando Autostrade per l'Italia per "la prontezza e l'efficienza dimostrate nell'attivare il cantiere a pochissime ore dall'evento". La riapertura del casello assume particolare rilevanza anche in vista del fine settimana della Notte Rosa, quando è atteso un forte incremento dei flussi turistici in entrata e in uscita dalla riviera romagnola. 




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