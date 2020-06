VIGILI DEL FUOCO Incendio a Rimini: evacuata una palazzina

Incendio a Rimini: evacuata una palazzina.

Incendio nel pomeriggio a Rimini in una palazzina sita fra Viale Carlo Zavagli e Via Gaetano Tonini. Il fuoco, secondo le prime ricostruzioni, ha avuto origine in un appartamento al secondo piano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per staccare la corrente ed evacuare l'edificio, dato che c'era il rischio di propagazione. Non ci sono feriti.



