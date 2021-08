Incendio a Sant'Agata Feltria, si teme l'origine dolosa

Nel pomeriggio di ieri è un vasto incendio è divampato in un castagneto di Monte Benedetto, a Sant'Agata Feltria. A dare l'allarme alcuni abitanti della frazione di Ville, accorgendosi delle fiamme che cominciavano a lambire gli edifici. Notevole il dispiegamento di forze: due elicotteri, sei mezzi e 12 uomini dei Vigili del Fuoco, due squadre di volontari, tra cui l'Alta Valmarecchia soccorso, oltre alle squadre di Protezione civile. Per precauzione, una ventina di persone sono state fatte evacuare dalle abitazioni, ma già prima del tramonto hanno potuto fare rientro. Purtroppo la sensazione del sindaco Franco Vicini, come scritto da lui stesso su Facebook, è che l'origine dell'incendio sia dolosa, visto che nei giorni scorsi si sono registrati piccoli incendi nella zona, per fortuna subito soffocati. “Per procurare acqua – ha poi segnalato il sindaco al Corriere Romagna – è stato prosciugato il laghetto di una vicina azienda agricola ma in futuro occorrerà creare degli invasi”.