ALLERTA MASSIMA Incendio a Santo Marino, avvistato in tempo utile dal pattugliamento aereo

Incendio a Santo Marino, avvistato in tempo utile dal pattugliamento aereo.

Sono giorni di allerta massima per gli incendi in Romagna e a San Marino. La prolungata siccità e il forte caldo, oltre ai gesti troppo superficiali da parte delle persone, rendono infatti facile l'innesco di roghi. Nella giornata di ieri, solo il monitoraggio da parte dei volontari del gruppo Campo Volo Santarcangelo, in continuo sorvolo del territorio, ha permesso di individuare in tempo un incendio in atto nella frazione di Santo Marino, al confine tra Santarcangelo e Poggio Torriana. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco e del Coordinamento protezione civile di Rimini che hanno evitato il propagarsi delle fiamme.

