RIMINI Incendio a Torre Pedrera: a fuoco un'abitazione

Incendio questa mattina in via Logana 33 a Torre Pedrera. A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, un'abitazione. Il fumo alto, ben visibile dalla strada. Sul posto sono già presenti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme.

Seguiranno aggiornamenti.

