Incendio a Viserba: distrutta rimessa di una palazzina

8 set 2025
Intorno alle 12:30 di oggi a Viserba, in via Schinetti (zona Sacramora), si è sviluppato un incendio all’interno di un capanno/rimessa situato sul retro di una palazzina a due piani. Le fiamme hanno distrutto la struttura e causato danni esterni e interni alla parte dell’edificio più esposta al rogo. Una densa colonna di fumo è stata visibile anche a distanza. Sul posto sono intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco, ancora impegnate nella messa in sicurezza, insieme agli agenti della Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

Seguiranno aggiornamenti




