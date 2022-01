Incendio al cantiere Ferretti: vigili del fuoco ancora al lavoro

Sono ancora al lavoro le squadre dei Vigili del Fuoco all'interno del cantiere Ferretti a Cattolica. Nella mattinata di ieri un cortocircuito avvenuto all'interno di una cabina dell'equipaggio aveva provocato un grave incendio: andato in fumo uno yacht di 30 metri da 10 milioni di euro e danneggiate altre due imbarcazioni. Il personale dell'azienda, appena si è accorto del fumo, ha cercato di spegnere l'incendio con gli estintori ma in pochi minuti il rogo ha divampato divenendo incontrollabile e allargandosi all'intera imbarcazione. Nella notte le termocamere hanno individuato un altro focolaio in una intercapedine dello scafo che continuava a bruciare e sono ancora in corso le operazioni di monitoraggio per individuare eventuali "punti caldi" dai quali le fiamme potrebbero ripartire. Nel frattempo sono attesi a Cattolica anche gli investigatori dei vigili del fuoco, il team di esperti dovrà chiarire le cause del rogo.

Il sindaco di Cattolica ha emesso un 'ordinanza che impone di tenere le finestre chiuse per due giorni così da non far entrare fumi che potrebbero rivelarsi tossici all'interno delle abitazioni.