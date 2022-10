Incendio al grattacielo: a fuoco appartamento al 14° piano, evacuato l'edificio

Apprensione per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento al 14° piano del grattacielo di Rimini. Al momento non risultano né persone ferite né intossicate. La segnalazione è stata rilanciata sui social dai passanti che hanno visto uscire il fumo nero. Sul posto già intervenuti i Vigili del Fuoco, che confermano come le fiamme siano circoscritte a un solo appartamento, ma è stato evacuato l’intero edificio a scopo precauzionale. Due squadre sono in azione dalle 12.20. Accorso anche il personale del 118.

Chiuso al traffico Viale Principe Amedeo da parte di Polizia Locale e Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti