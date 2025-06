Incendio al termovalorizzatore di Raibano, colonna di fumo visibile da tutta la Riviera

Un imponente incendio è divampato questo pomeriggio, intorno alle 16, a Coriano di Rimini dove il fuoco ha interessato il compattatore dei rifiuti: non si registra alcun ferito. Sul posto Vigili del Fuoco - squadre da Rimini, tre dal comando di Pesaro e una di volontari da Savignano - e forze dell'ordine. Attivati anche i tecnici di Arpae per il monitoraggio dell'aria. L'alta colonna di fumo si vedeva da nord a sud sul litorale per chilometri di distanza dalle spiagge della Riviera affollata di turisti per il ponte del 2 giugno.

Il complesso di Hera Ambiente a Raibano, dove insiste anche il termovalorizzatore, avrebbe preso fuoco nella parte di stoccaggio dei rifiuti, in particolare nell'impianto di selezione. L'azienda ha precisato che il termovalorizzatore non è stato intaccato dalle fiamme e continua a funzionare regolarmente.

E' il secondo incendio di grosse dimensioni in un anno e mezzo all'inceneritore di Coriano. Il 22 gennaio del 2024, una serie di esplosioni, di origine non dolosa, avevano provocato tre feriti, di cui uno grave. Sull'accaduto la Procura della Repubblica di Rimini ha aperto due fascicoli di indagini uno per lesioni colpose e l'altro per eventuali violazioni sulla normativa ambientale.

