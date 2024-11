CRONACA Incendio al tetto dell’impianto Hera di Imola: non si segnalano fuoriuscite di sostanze nocive Le fiamme hanno interessato solo la copertura della centrale di cogenerazione, senza rischi per la popolazione

Incendio al tetto dell’impianto Hera di Imola: non si segnalano fuoriuscite di sostanze nocive.

Un incendio ha interessato il tetto dell’impianto di cogenerazione Hera di Imola Casalegno. Il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha rassicurato i cittadini con una nota ufficiale: "I Vigili del Fuoco, che ringrazio, sono intervenuti tempestivamente e stanno operando sul campo insieme al personale tecnico del Comune".

L’incendio ha coinvolto esclusivamente la copertura della centrale, senza coinvolgere materiali infiammabili o pericolosi. Non si segnalano fuoriuscite di sostanze nocive, trattandosi di un impianto che genera esclusivamente vapore acqueo. Fortunatamente, non ci sono persone coinvolte nell’accaduto.

Il sindaco ha invitato la cittadinanza a non avvicinarsi alla struttura per permettere ai mezzi di soccorso di operare in sicurezza e con la massima efficacia.

