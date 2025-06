Incendio all'ex hotel Haway, sindaca Foronchi: “Fodamentali presidi in territorio”

Il video dei Vigili del Fuoco

Allarme scattato attorno alle 7.40. Hotel Haway, via Venezia, a pochi passi dalla ferrovia. La struttura alberghiera è chiusa ormai da anni, all'interno vivono i proprietari, una coppia di anziani, allontanati dal complesso per controlli al Pronto Soccorso, a seguito delle inalazioni, per verificare possibili intossicazioni da fumo. Le fiamme, partite dal piano inferiore, pare per cause accidentali, si sono rapidamente propagate, avvolgendo l’intero edificio. Pesanti i danni. Immediato e massiccio l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Rimini con il supporto di rinforzi dal Comando di Pesaro, per un totale di 27 unità operative, ma anche Polizia Locale, Carabinieri, il personale sanitario del 118 e l’ente ambientale ARPAE, per i monitoraggio sulla qualità dell'aria – nessun valore anomalo riscontrato. Per precauzione, evacuato temporaneamente l'albergo sito a fianco, il Queen Mary, 130 gli ospiti, e dal Comune di Cattolica, l'invito agli abitanti della zona a tenere chiuse le finestre, per evitare inalazioni. Non hanno fatto mancare la loro presenza, sul posto, la sindaca Franca Foronchi e l'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile, Alessandro Uguccioni, richiamando proprio la collaborazione e l'importanza di avere presidi in territorio, soprattutto durante il periodo estivo.

Nel video la voce di un testimone e le interviste all'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile Alessandro Uguccioni e alla Sindaca di Cattolica Franca Foronchi