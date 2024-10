INCENDIO Incendio all'hotel 'Alexander' di Abano: la proprietà è riminese Quattro stelle con 192 camere, ospita convegni e congressi

L'hotel Alexandr Palace, dove questa notte si è verificato un incendio che ha portato all'evacuazione di 273 persone, è uno degli alberghi più conosciuti e più grandi Abano Terme, specie come sede di convegni e congressi. In questi giorni ospitava una convention dedicata ai temi olistici. In passato era prescelto soprattutto per i congressi politici, quando il Veneto era quello della 'balena bianca', la Dc.

Dotato di 192 stanze, quattro stelle, un centro termale wellness, ha una delle sale congressi più capienti del territorio, fino a 900 posti. Di proprietà di un tour operator di Rimini, ha subito una importante ristrutturazione verso la fine degli anni '90. Per il comprensorio termale di Abano e Montegrotto, conosciuto in tutta Europa, ottobre è un mese di alta stagione, con un'occupazione alberghiera che sfiora il 90%. Solo per Abano, si stima siano non meno di 10mila gli ospiti presenti in queste settimane.

