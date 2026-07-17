CRONACA Incendio all'Hotel Plaza di Gabicce Mare: evacuate 50 persone, una donna intossicata in modo grave Le fiamme sono partite dalla terrazza all'ultimo piano e si sono propagate alla soffitta. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari. In corso gli accertamenti sulle cause del rogo

Incendio all'Hotel Plaza di Gabicce Mare: evacuate 50 persone, una donna intossicata in modo grave.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata nel pomeriggio di giovedì sopra il centro di Gabicce Mare, visibile anche dalla spiaggia. A bruciare è stato l'Hotel Plaza, in via Circonvallazione, dove un incendio sviluppatosi sulla terrazza dell'ultimo piano si è rapidamente propagato alla soffitta, rendendo necessaria l'evacuazione della struttura.

Una cinquantina di persone, tra ospiti e personale, ha lasciato l'albergo. Una donna, rimasta intrappolata nella propria camera all'ultimo piano, è stata raggiunta dai Vigili del fuoco dopo che avevano forzato la porta. Intossicata dal fumo, ha perso conoscenza ed è stata affidata al personale sanitario insieme a un dipendente dell'hotel che aveva collaborato alle operazioni di evacuazione.

Le fiamme sono state domate in circa mezz'ora grazie all'intervento delle squadre dei vigili del fuoco di Pesaro-Urbino, supportate dai colleghi di Rimini. Sul posto anche carabinieri e Protezione civile. Concluso lo spegnimento, sono iniziate le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'edificio. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento: tra le ipotesi al vaglio anche un possibile guasto all'impianto di climatizzazione installato all'ultimo piano.

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