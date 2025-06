Incendio alla Plastisavio di Mercato Saraceno: evacuazioni e strada chiusa

Le immagini dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio è divampato all’alba di oggi, sabato 14 giugno, in un capannone industriale della ditta Plastisavio, situata nella frazione di Cella, a Mercato Saraceno, in provincia di Forlì-Cesena. L’azienda, specializzata nella lavorazione di plastiche e bobine, è stata completamente avvolta dalle fiamme intorno alle 4:30 del mattino, innescando un’immediata e massiccia mobilitazione dei soccorsi.

Al momento sono nove le squadre dei Vigili del Fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento, coordinate dai distaccamenti di Forlì e Cesena. Durante le fasi iniziali dell’intervento, è stata evacuata una vicina abitazione a titolo precauzionale. Successivamente, anche due famiglie sono state allontanate dalla zona, a causa dell’aria insalubre generata dal denso fumo nero.

La colonna di fumo era visibile da diversi chilometri di distanza, persino lungo l’E45, ed è stata segnalata da numerosi automobilisti. Proprio per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire ulteriori rischi, l’Anas ha disposto la chiusura precauzionale del tratto al km 248,500 della strada statale 71 Umbro Casentinese Romagnola, con deviamenti segnalati in loco.

Sul posto sono presenti anche i tecnici dell’Arpae, incaricati di monitorare la qualità dell’aria e valutare eventuali rischi ambientali. Dalle 9 del mattino, la situazione è apparsa più rassicurante, con la coltre di fumo che si è progressivamente spostata verso valle, in direzione Cesena. Al momento non si registrano feriti, ma le verifiche sulla salubrità dell’ambiente e sulla stabilità della struttura colpita continuano.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, con gli specialisti all’opera per determinare l’origine del rogo. Anche le autorità locali, con carabinieri, polizia municipale e personale Anas, sono sul posto per garantire la sicurezza pubblica e coordinare le operazioni logistiche.