CRONACA Incendio alle auto della Polfer a Rimini: 15 perquisizioni tra gli anarchici L'attacco, rivendicato online, risale all'aprile 2023. Coinvolti militanti tra Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana

Sono 15 le perquisizioni eseguite nelle scorse ore dalla Digos in diverse città italiane, nell’ambito dell’inchiesta sull’incendio doloso di due auto della Polfer a Rimini, avvenuto all’alba del 20 aprile 2023. L’episodio, consumatosi nel piazzale interno della stazione ferroviaria, era stato rivendicato su alcuni siti di area anarchica, che avevano motivato l’azione come attacco diretto alla Polizia di Stato e al suo ruolo di controllo delle frontiere interne.

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna con il pm Stefano Dambruoso, si sono sviluppate attraverso l’analisi di immagini di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare persone sospette. I provvedimenti di perquisizione sono stati eseguiti nelle province di Bologna, Forlì-Cesena, Rimini, Milano, Torino e Lucca, e hanno portato al sequestro di dispositivi informatici, telefoni cellulari e capi di abbigliamento compatibili con quelli usati dagli autori del rogo.

Secondo la Questura di Bologna, la rivendicazione online conteneva toni apertamente ideologici e frasi di solidarietà verso anarchici noti in Italia e all’estero, come Monica e Francisco (attivisti cileni), e i detenuti italiani Anna, Juan, Aldo, Lucas, Ivan, Zac, oltre a un “pensiero solidale” per Nadia Desdemona Lioce, Roberto Morandi e Marco Mezzasalma, da anni sottoposti al regime carcerario del 41 bis.

Nella nota si legge: “Si è scelto di attaccare con il fuoco la Polizia Ferroviaria, misera appendice della Polizia di Stato […] Il loro ruolo di guardiani dei cosiddetti confini di Stato ha rappresentato un motivo in più per fargli visita proprio sotto casa loro”.

La Procura bolognese e la Direzione centrale della polizia di prevenzione proseguono ora gli accertamenti per delineare le responsabilità individuali e valutare eventuali capi d’accusa.

