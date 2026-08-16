TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:05 Daini di Montecchio, lieto fine: rientrate nel recinto le due giovani femmine 17:45 San Marino Talent Cup, il Sassuolo batte 2-0 l'Academy all'esordio 17:02 Giulia Muratori, Libera: "Europa, sanità, sviluppo e famiglie le priorità per l'autunno" 16:13 San Marino Goodbye ospita il "Balamondo": due serate di contaminazioni musicali 16:12 Rimini: stop ai privati, il Comune riqualificherà lo stadio. E c'è il caso del marchio storico 15:54 Pallacanestro Titano, confermati Bomba e Dragomanni. E torna Lorenzi 13:57 Sindrome da rientro post-ferie, l'esperto: "consigliabile prendersi giorni di cuscinetto" 13:36 Fabrizio Moro a Dogana per "Il senso di ogni cosa": musica e solidarietà al Parco Ausa 13:33 La proposta di Forza Italia per rivalutare la Consolare: data center AI, centri per energia pulita e logistica 12:43 Il bambino androide robot organico
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Incendio boschivo a Civitella, fiamme nella zona di Montevecchio | VIDEO

In campo 35 vigili del fuoco con nove mezzi e doppio supporto aereo. Impegnati anche Protezione civile e Carabinieri forestali

16 ago 2026

Incendio boschivo dalla mattinata di domenica in località Montevecchio, nel comune di Civitella di Romagna, in provincia Forlì-Cesena. Le fiamme si sono sviluppate in una zona impervia, arrivando a minacciare anche la Pieve di Montevecchio.

Sul posto stanno operando 35 vigili del fuoco, con il supporto di squadre della Protezione Civile dispiegate sul terreno per arginare il rogo nella zona impervia. Per le attività di spegnimento dall'alto è in azione un elicottero dei vigili del fuoco proveniente dal reparto volo di Bologna ed un Canadair per effettuare ulteriori sganci d'acqua ed effettuare la bonifica della vegetazione colpita.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia