Incendio boschivo a Civitella, fiamme nella zona di Montevecchio | VIDEO
In campo 35 vigili del fuoco con nove mezzi e doppio supporto aereo. Impegnati anche Protezione civile e Carabinieri forestali
Incendio boschivo dalla mattinata di domenica in località Montevecchio, nel comune di Civitella di Romagna, in provincia Forlì-Cesena. Le fiamme si sono sviluppate in una zona impervia, arrivando a minacciare anche la Pieve di Montevecchio.
Sul posto stanno operando 35 vigili del fuoco, con il supporto di squadre della Protezione Civile dispiegate sul terreno per arginare il rogo nella zona impervia. Per le attività di spegnimento dall'alto è in azione un elicottero dei vigili del fuoco proveniente dal reparto volo di Bologna ed un Canadair per effettuare ulteriori sganci d'acqua ed effettuare la bonifica della vegetazione colpita.
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