Incendio devasta azienda di articoli sportivi a Cesena: Vigili del Fuoco in azione per ore

Un vasto incendio è divampato questa mattina, mercoledì 5 febbraio, alla Air Machine, azienda specializzata nella produzione di articoli e macchinari sportivi a Cesena. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno dell’edificio, che si estende su una superficie di circa 5.000 metri quadrati, causando danni ingenti alla struttura e alla merce.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Cesena, Forlì e San Piero, con l’ausilio di autoscala e tre mezzi antincendio, per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, non si registrano feriti: i dipendenti presenti in azienda sono riusciti ad allontanarsi prima dell’arrivo dei soccorsi.

Le operazioni di spegnimento, rese complesse dalla vastità dell’incendio, sono durate diverse ore. Le cause del rogo non sono ancora chiare e sono in corso accertamenti tecnici per stabilire l’origine delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.