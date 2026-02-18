Incendio devasta l’edicola sul porto canale di Cesenatico: tre intossicati

Un incendio ha distrutto nella tarda mattinata di martedì l’edicola “Il Punto” in corso Giuseppe Garibaldi, sull’asta di Levante del porto canale di Cesenatico. L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando dal negozio chiuso hanno iniziato a uscire fumo e fiamme, ben visibili anche a distanza.

Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia locale, sanitari del 118 e tre squadre dei Vigili del fuoco da Cesena e Forlì, che hanno circoscritto il rogo evitando il coinvolgimento degli appartamenti sovrastanti e dei negozi vicini. Le cause sono in fase di accertamento, tra le ipotesi un corto circuito.

Tre le persone intossicate. Tra queste un uomo di 81 anni, soccorso nella tromba delle scale e trasportato in via precauzionale al Bufalini di Cesena. Ricoverate e poi dimesse anche altre due donne. I danni sono stimati in diverse decine di migliaia di euro.

L’edicola era gestita da Rahman Mosheure, arrivato dal Bangladesh otto anni fa. "Ho investito tutto in questa attività, ora non ho più nulla", ha raccontato al Corriere Romagna. Aveva chiuso poco prima ed era a casa con il figlio di un anno e mezzo quando è stato avvertito: "Sono arrivato e ho trovato tutto in fiamme". I danni ammontano a diverse decine di migliaia di euro.









