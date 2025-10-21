Incendio doloso alla piscina comunale di Verucchio: gravi danni al tetto

Un rogo di origine dolosa ha danneggiato questa mattina la piscina comunale “Cala Azura” di via Messina a Verucchio. Poco dopo le 7, i Vigili del Fuoco di Novafeltria sono intervenuti per spegnere le fiamme divampate sul tetto terrazzato dell’impianto sportivo, dove ignoti avevano incendiato un bancale e altri materiali.

A dare l’allarme sono stati alcuni ospiti della vicina RSA, che hanno notato il fumo alzarsi dal complesso. Le fiamme sono state domate in breve tempo, anche grazie alla pioggia, ma il calore sprigionato ha danneggiato seriamente la pavimentazione, con la distruzione di diverse piastrelle. Nei pressi è stata rinvenuta una graticola da barbecue, indizio che lascia pochi dubbi sulla natura del gesto.

In questo periodo l’impianto è chiuso, con cancelli serrati da catene e lucchetti: chi ha agito ha verosimilmente scavalcato la recinzione.

Dura la condanna dell’Amministrazione comunale: "Un atto grave, pericoloso e incivile. Abbiamo segnalato l’accaduto ai Carabinieri e auspichiamo che i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere dei danni e delle conseguenze di questo gesto inqualificabile".









