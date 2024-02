CRONACA Incendio in agriturismo non attivo a Borghi, non si esclude matrice dolosa La struttura è andata quasi completamente distrutta, ma non ci sono state persone coinvolte. Sette le squadre dei Vigili del fuoco impegnate nell'estinzione delle fiamme

Nella prima serata di domenica, attorno alle 19.30, si è sviluppato un incendio in una struttura ricettiva a Ponte Uso, nel comune di Borghi. Sul posto 7 squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, provenienti dai distaccamenti di Cesena, di Savignano sul Rubicone, dalla sede Centrale di Forlì e dal Comando di Rimini. Il lavoro si è concentrato nell'estinzione delle fiamme e per evitarne la propagazione alla vegetazione circostante.

La struttura - l’agriturismo Hills Angel Farm, al momento non in attività - è andata praticamente distrutta, ma nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso accertamenti sulle possibili cause da parte del Nucleo investigativo antincendi di Bologna. Non si esclude la matrice dolosa dell’incendio.

