Incendio in capannone a Cesena, Vigili Fuoco ancora al lavoro

Ventitre gli uomini dei Vigili del Fuoco impegnati - provenienti da Cesena, Forlì, Cesenatico, Rimini e Bagno di Romagna - undici i mezzi e enorme lo spiegamento di forze per effettuare lo spegnimento delle fiamme del rogo che si è sviluppato ieri sera alle 19.30 e ha devastato la parte centrale di una struttura a C divisa in tre blocchi adibita a deposito e magazzino, dello stabilimento 'Campomaggi Caterina Lucchi' , azienda fondata nel 1983 e ai vertici nel campo della pelletteria e accessori di moda, che si trova a San Carlo di Cesena nell'omonima via. La maggior parte delle fiamme sono state spente all'alba, ma anche adesso una quindicina di uomini dei Vigili del Fuoco sono impegnati a evitare crolli e dediti allo spegnimento minuto ossia a combattere i focolai. Il loro intervento, se non ha evitato che andasse distrutta la parte centrale, con danni ingentissimi ma non ancora quantificati per materiale e non solo, ha impedito che le fiamme potessero coinvolgere altri reparti della vasta struttura come uffici, mensa e produzione. Solo nei prossimi giorni potranno essere individuate le cause esatte del vasto rogo, pare però da escludere il dolo. Sul posto sono intervenuti anche Polizia e Carabinieri.