Incendio in capannone a Cesena, Vigili Fuoco ancora al lavoro.

Una volta "preso atto dei danni", dalla 'Campomaggi e Caterina Lucchi' - azienda romagnola fondata nel 1983 e ai vertici nel campo della pelletteria e accessori di moda che ieri sera ha visto un incendio divampare nella sede di San Carlo di Cesena - "sono pronti a ripartire e prevedono un paio di giorni per ristabilire l'equilibrio nello stabilimento e rientrare in attività". E' quanto si legge in una nota della stessa società. "L'incendio - viene spiegato - è avvenuto per cause ad oggi ignote e ha intaccato un'area dedicata allo stoccaggio delle materie prime. Nel rogo non sono risultate coinvolte in alcun modo persone. Le fiamme sono state prontamente domate dall'intervento dei Vigili del Fuoco arrivati sul luogo. Allo stesso modo - viene sottolineato ancora - non state lese le aree dell'azienda dedicate alla produzione e agli uffici, risultate completamente intatte così come non è stata intaccata una seconda area del magazzino dove erano stoccati i prodotti finiti".



