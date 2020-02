Un incendio è divampato in una abitazione di Sant'Aquilina, in Via Montechiari. Gravemente ustionata una donna, soccorsa dal 118: è stata intubata e sedata sul posto, quindi trasportata in elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena ed ora ricoverata nel reparto Grandi Ustionati.

L'incendio pare sia partito nel camino di casa: tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto anche la Polizia di Stato.