RIMINI Incendio in hotel a Rimini nella notte: nessun ferito grave

Un incendio è divampato questa notte a Rimini, al Jammin' Hostel di via Derna a Marina Centro, dove intorno alle 4 ha preso fuoco un apparecchiatura elettronica della reception. Trenta le persone evacuate dai vigili del fioco, 4 sono state trasportate in ospedale a Rimini e Riccione, per esami precauzionali, 16 invece sono state valutate sul posto dal personale medico del 118.

Nessun ospite dell'ostello è rimasto ferito e stando ai primi accertamenti dei vigili del fuoco il sistema anti incendio è entrato correttamente in funzione con l'allarme sonoro e la chiusura delle porte tagliafumo che ha isolato i piani superiori della struttura. L'edificio di tre piani si trova in una traversa del centralissimo viale Principe Amedeo, ha meno di 25 camere ed è una ex pensione familiare trasformata in ostello che ospita in prevalenza clientela giovane.

Il piano terra della palazzina ora è sotto sequestro da parte della polizia per permettere gli ulteriori accertamenti a vigili del fuoco e polizia amministrativa. Quando l'incendio è divampato, questa notte, gli ospiti erano tutti nelle camere, mentre era in servizio esclusivamente il custode dell'ostello. Quando è scattato il sistema anti-incendio le persone sono corse in strada passando proprio dall'unica via di fuga attraverso la reception.

[Banner_Google_ADS]







Foto Gallery

I più letti della settimana: