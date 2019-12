RICCIONE Incendio in un appartamento: nessun ferito grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco

Le fiamme sono divampate ieri sera, in un appartamento al piano terra in Viale Leon Battista Alberti. Erano le 20,49 quando sono intervenuti nella palazzina i Vigili del fuoco, con una autopompa serbatoio, autobotte e autoscala, quando il fumo era già bel visibile dalle finestre al piano terra. I pompieri hanno contenuto e circoscritto rapidamente il rogo evitando che si propagasse ulteriormente e soccorso le persone che erano rimaste bloccate negli altri locali del palazzo. Con loro anche i Carabinieri della locale stazione, tanto che nessuno è rimasto ferito. Una volta spento il fuoco, sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza del locale. Ancora da chiarire la cause dell'incendio.



