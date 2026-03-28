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Incendio in un capanno a Riccione, intervento dei Vigili del fuoco [fotogallery]

Fiamme in viale Udine: densa colonna di fumo nell’entroterra, strada chiusa durante le operazioni. Nessun ferito

di Filippo Mariotti
28 mar 2026
Incendio in un capanno a Riccione, intervento dei Vigili del fuoco [fotogallery]

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di sabato a Riccione per un incendio sviluppatosi all’interno di un capanno adiacente a un’abitazione in viale Udine. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, si è alzata dalle campagne dell’entroterra riccionese, attirando l’attenzione dei residenti.

I pompieri, intervenuti con due autopompe, hanno avuto rapidamente la meglio sulle fiamme che si sono sprigionate per cause ancora in corso di valutazione. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale, che hanno temporaneamente chiuso la strada in entrambe le direzioni per agevolare le operazioni. Non si registrano feriti.




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