Incendio in un capanno a Riccione, intervento dei Vigili del fuoco [fotogallery]

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di sabato a Riccione per un incendio sviluppatosi all’interno di un capanno adiacente a un’abitazione in viale Udine. Una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza, si è alzata dalle campagne dell’entroterra riccionese, attirando l’attenzione dei residenti.

I pompieri, intervenuti con due autopompe, hanno avuto rapidamente la meglio sulle fiamme che si sono sprigionate per cause ancora in corso di valutazione. Sul posto anche Carabinieri e Polizia locale, che hanno temporaneamente chiuso la strada in entrambe le direzioni per agevolare le operazioni. Non si registrano feriti.







